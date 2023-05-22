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Российские военные нанесли ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр
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Минувшей ночью вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, ударом были поражены ангары с вооружением и боеприпасами, а также авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.
Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Все цели были поражены.
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