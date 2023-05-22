Российские военные нанесли ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр

Минувшей ночью вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ударом были поражены ангары с вооружением и боеприпасами, а также авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Все цели были поражены.