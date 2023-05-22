news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 мая 2023 15:15

Российские военные нанесли ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Минувшей ночью вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ударом были поражены ангары с вооружением и боеприпасами, а также авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Все цели были поражены.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное