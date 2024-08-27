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СВО 27 августа 2024 14:06

Российские военные нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

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Сегодня ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности «Кинжал» по аэродромам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины», – говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.

Отмечается также, с начала спецоперации противник потерял 640 самолетов, более 30 тысяч БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, а также более 17 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

#спецоперация
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