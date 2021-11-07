Российские военные начали применять «КовиВак» для повторной вакцинации от Covid-19

В России военных начали ревакцинировать от коронавируса препаратом «КовиВак». Повторные прививки проводятся в ведомственных лечебных учреждениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственных лечебных учреждений. Также дополнительно получена партия вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ („Спутник V“) и „КовиВак“, увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона», — отметили в пресс-службе.

В нерабочие дни, введенные в стране по указу Президента РФ Владимира Путина, в таких медучреждениях организованы круглосуточные дежурства, развернуты дополнительные палаты для зараженных, а прививочные кабинеты Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны работают в усиленном режиме.

«Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу», — уточняется в сообщении.