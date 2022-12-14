Российские военные на «Терминаторах» отразили атаку ВСУ на линии фронта в ЛНР

Бойцы группировки «Отважные» отбили несколько атак украинских военных на линии Сватово – Кременная в Луганской народной республике. При этом они использовали боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», передает корреспондент «РИА Новости» со ссылкой на одного из военных, участвоваших в операции.

По словам военного, обстановка вдоль трассы между Сватово и Кременной остается напряженной, но российские войска удерживают линию фронта. Для этого используется артиллерия, танки, ТОС «Солнцепек».

«При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», буквально обратив противника в бегство», — отметил он. Он уточнил, что удар нанесли по району сосредоточения украинских боевиков в лесопосадке, откуда те собирались атаковать российские позиции. Огонь из «Терминатора» и артиллерийских систем корректировали с беспилотника.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.