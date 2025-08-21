Российские военные ликвидировали воевавшего в рядах ВСУ сына Чикатило

Российские военные ликвидировали в Харьковской области воевавшего в рядах ВСУ Юрия Чикатило — сына серийного убийцы Андрея Чикатило, пишет RT со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как указано в публикации, Юрий Чикатило служил в составе артиллерийского подразделения ВСУ, его группировка попала под массированный артиллерийский обстрел в 20 км от Харькова.

«Сначала Украина включила Юрия Чикатило в списки пропавших без вести и только сейчас признала погибшим», — говорится в сообщении.