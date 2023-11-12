Российские военные корабли впервые за полвека зашли в бангладешский порт Читтагонг

Два больших противолодочных корабля российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга» зашли и пришвартовались в порту Читтагонг. Российские военные моряки прибыли в Бангладеш впервые за почти полвека. Об этом передает ТАСС.

Посол РФ в Бангладеш Александр Мантыцкий пояснил, что предыдущий заход случился 50 лет назад для проведения уникальной и в настоящее время малоизвестной операции по разминированию и расчистке от затопленных судов порта Читтагонг.

«Тогда отряд российских кораблей пришел сюда, чтобы фактически спасти молодую страну, получившую независимость в 1971 году, от гуманитарной катастрофы», — отметил Мантыцкий.

Он добавил, что Дакка обращалась к разным государствам с просьбой помочь. Ряд из них согласились, однако за очень большие деньги, и только СССР решил оказать поддержку из гуманитарных соображений.

Операция длилась 26 месяцев — с апреля 1972-го по июнь 1974 года. Во время разминирования погиб моряк-водолаз, однако задача была выполнена: Читтагонг смог принимать суда.

Почетный консул России в Читтагонге Ашик Имран отметил, что теперь российские моряки вновь пришли в порт, но в этот раз исключительно с дружеским визитом. «Это свидетельство того, что отношения наших двух государств сейчас находятся на очень высоком уровне», — подчеркнул он.