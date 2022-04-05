Российские военные эвакуировали еще 18,6 тыс. человек из опасных зон ДНР, ЛНР и Украины

Из опасных районов ДНР и ЛНР, а также Украины российские военные за сутки вывели 18,6 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

«За прошедшие сутки российскими ВС без участия украинских властей из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 654 человека, из них — 2 837 детей», — доложил Мизинцев.

По его словам, с начала спецоперации российские военные вывели более 620,7 тыс. мирных жителей, из которых более 122 тыс. — дети.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский Президент Владимир Путин подчеркнул, что целью является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».