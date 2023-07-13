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Российские военные дважды помешали ВСУ форсировать Днепр
Российские военные дважды помешали ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении. Попытки пресечены в районе Дач и Антоновки, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.
В результаты уничтожено три лодки и более 60 военных противника, две гаубицы.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка», — отметил представитель экстренных служб.
Помимо этого, в островной зоне удалось уничтожить два миномета с расчетами, на каховском направлении ликвидированы две позиции ВСУ, расположенные в районе населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка.
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