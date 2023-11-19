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Российские военнослужащие пресекли высадку десанта ВСУ на Херсонском направлении
В Херсонской области военнослужащие пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат, передает ТАСС.
«В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Уничтожена лодка ВСУ в русле реки Днепр, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе села Садовое», – указано в сообщении.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.
Также, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
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