Российские военнослужащие пресекли высадку десанта ВСУ на Херсонском направлении

В Херсонской области военнослужащие пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат, передает ТАСС.

«В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Уничтожена лодка ВСУ в русле реки Днепр, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе села Садовое», – указано в сообщении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».