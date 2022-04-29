Российские военнные уничтожили корпуса ракетно-космического завода «Артем» в Киеве

Военные силы РФ ракетным ударом ликвидировали оборонный завод «Артем» в Киеве, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли „Артем“ в городе Киев», — рассказал генерал-майор, уточнив, что на заводе прозводили авионику, ракеты, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, а также вертолетные системы защиты.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Перед российской армией стоит задача провести демилитаризацию и денацификацию Украины.