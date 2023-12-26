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Общество 26 декабря 2023 11:28

Российские водители с правами категории «В» смогут брать в аренду квадроциклы и снегоходы

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Люди с правами категории «В» («легковушки») смогут брать в аренду и управлять арендными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Необходимый закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Также таким правом наделяют тех, у кого есть водительское удростоверение категории «А» (мотоциклы), «С» (грузовики) и «D» (автобусы).

Еще в законе говорится, что кабмин вправе определить правила заключения и исполнения возмездных договоров, предусматривающих временную передачу гражданину в управление таких самоходных машин.

Ранее, чтобы покататься на арендованном квадроцикле, нужно было иметь удостоверение тракториста-машиниста.

#Владимир Путин #закон #права #аренда #квадроцикл #снегоход
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