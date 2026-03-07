Российские водители начали пересекать границу Ирана и Азербайджана

Генконсульство России в иранском Реште совместно с представителями Азербайджана поддерживает контакты с профильными ведомствами Ирана для оперативного разрешения ситуации с застрявшими на границе российскими водителями грузовых автомобилей. По информации посольства РФ в Иране, пересечение границы началось 6 марта, сообщает «ТАСС».

В сообщении посольства уточняется, что с 16:00 6 марта при содействии российских, иранских и азербайджанских властей, генконсульства России в Реште и представителя Дагестана в Иране российские водители грузового транспорта начали пересекать границу. К 20:00 7 марта через погранпереходы «Астара» и «Билесовар» было пропущено около 150 фур.

Отмечается, что движение остается нестабильным из-за регулярных сбоев электронных систем на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Иранская сторона по договоренности обеспечивает застрявших водителей топливом.