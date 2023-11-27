Российские власти планируют увеличить лимит выдач льготной ипотеки

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В России планируют увеличить лимит выдач льготной ипотеки — на данный момент готовится соответствующее постановление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

В министерстве пояснили, что дополнительное финансирование потребовалось из-за повышения ключевой ставки и роста спроса на государственные программы. По данным ДОМ.РФ, банки почти потратили выделенные им 5 трлн рублей.

Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова рассказала, что в августе-сентябре, когда случилось резкое повышение ключевой ставки с 8,5% до 13%, на льготную ипотеку был ажиотажный спрос. Из-за этого выдачи по госпрограммам достигли исторического максимума, лимиты у банков начали тратиться в более быстром темпе.

В этом году Кабмин дважды принимал решение увеличить лимит про программам: сначала его увеличили на 0,9 трлн рублей по «Льготной ипотеке» и на 0,35 трлн рублей по «Семейной», в сентябре их повысили еще на 0,5 трлн и 0,3 трлн рублей соответственно.

Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать в виде субсидируемых жилищных кредитов. Они могут получить возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой лишь в случае, если они выдадут такую ссуду в пределах ограничений. Таким образом всё, что банки продают после достижения лимита, не возмещается государством. Кредитные организации могут продолжать выдавать льготные ипотеки, но такой подход не совсем корректен и несет риски для доходности, поэтому некоторые из них могут на время приостановить выдачи по госпрограммам.