Расходы российского бюджета предложили увеличить на 5 трлн рублей в год

Министерства и ведомства РФ направили в Правительство заявки на увеличение расходов бюджета на ближайшие три года на 5 трлн рублей в год, заявил Минфин. Включить эти расходы планируется в бюджет на 2023-2025 годы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом министр финансов Антон Силуанов заявил, что планирование бюджета происходит в условиях «беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей». Поэтому, по его словам, формировать бюджет надо так, «чтобы не нарушать макроэкономическую устойчивость (…) и при этом выполнить все взятые обязательства».

«Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов», – подчеркнул Силуанов. Он добавил, что для обеспечения сбалансированности бюджета потребуется «временное использование» средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Кроме того, возможно придется мобилизовать доходы и оптимизировать расходы.

Напомним, в июне объем ФНБ вырос на 1,4 трлн рублей до 12,15 трлн рублей. В апреле правительство РФ разрешило расходовать дополнительные доходы от экспорта нефти и газа на текущие нужды бюджета, а не накапливать их в резервном фонде.

Санкции против России страны Запада начали ужесточать после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.