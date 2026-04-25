Российские ватерполистки разгромили Канаду и вышли в финал второго дивизиона Кубка мира

Фото: Федерация водных видов спорта России

Сборная России по водному поло одержала победу над командой Канады в полуфинальном матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд на Мальте, сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 24:6. Россиянки вышли в финал, где сыграют с победителем матча между сборными Китая и Хорватии. Финал пройдет 26 апреля.

Благодаря выходу в финал второго дивизиона российская сборная гарантировала себе место в финальном этапе Кубка мира 2026 года, который состоится в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. Победитель второго дивизиона получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.

World Aquatics в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полностью допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.