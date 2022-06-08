Российские УК добиваются права повышать тариф за ремонт без собрания жильцов

Минстрой РФ может разрешить управляющим компаниям повышать тарифы за ремонт и содержание домов без согласования с собственниками квартир, пишут «Известия».

Такую возможность УК получат, если пропишут возможность индексации в договоре.

С инициативой выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). Соответствующие поправки находятся на рассмотрении министерства.

Представители ТПП отмечают, что собственники не дают поднять тарифы по 8-10 лет. Из-за этого складывается ситуация недофинансирования сферы ЖКХ.

Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков пояснил, что изменения необходимо внести в Жилищный кодекс РФ. По его словам, можно определить, что каждый год управляющие компании получают право поднимать тарифы на размер инфляции.