Российские учителя спрогнозировали баллы школьников на ЕГЭ

Только 10% педагогов в РФ уверены, что выпускники напишут в этом году ЕГЭ на 80 баллов и более. Своими прогнозами учителя поделились в специальном исследовании, сообщают «Известия».

Каждый пятый учитель (19%) считает, что результат по предмету составит около 50–60 баллов, более трети преподавателей (36%) оценивают сдачу ЕГЭ в 60–70 баллов. Еще 27% опрошенных ожидают, что их ученики сдадут экзамен на 70–80 баллов, 8% оценивают успехи на 40–50 баллов.

В целом две трети опрошенных учителей (61%) положительно высказываются об успехах учеников к концу года и оценивают их результаты как хорошие. Так, 37% считают, что успехи школьников удовлетворительные, 2% педагогов оценивают итоги учебы на отлично.

В исследовании, которое проводилось с 10 по 13 июня, приняли участие более 2,5 тыс. действующих педагогов со всех регионов России.