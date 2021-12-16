Российские ученые завершили сбор данных об омикрон-штамме в ЮАР
Руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор» Александр Семенов рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАР для сбора данных об омикрон-штамме Covid-19. Об этом пишут «Известия».
«В ЮАР немного другие аспекты, они отличаются от тех, что были в Ухане и Италии. Аспекты связаны с оперативным реагированием на уже существующую угрозу», — сказал Семенов.
Он отметил, что вызывает опасение появление нового штамма и его быстрое распространение по всему миру.
Семенов также сообщил, что российские исследователи располагают предварительными данными, заслуживающими внимания.
11 декабря самолет МЧС России, на борту которого находятся мобильная лаборатория и специалисты Роспотребнадзора и других ведомств для борьбы с Covid-19, вылетел из Волгограда в ЮАР. Поручение направить спецрейс дал Президент России Владимир Путин после просьбы своего коллеги Сирила Рамапоса.