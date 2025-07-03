Российские ученые создали новую математическую модель для прогнозирования будущего

Российские ученые из Государственного университета управления (ГУУ) представили новую математическую модель, основанную на «теории игр» с природой факторов, которая позволяет точнее прогнозировать будущее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Данная модель помогает принимать более обоснованные и эффективные решения в самых разных сферах. Особенно важно, что она решает проблему поиска оптимального решения в условиях, когда неизвестны все возможные сценарии развития событий.

«Разработанная модель анализирует уже имеющиеся данные и на их основе прогнозирует будущие события, помогая принять наиболее эффективное решение. При этом результаты нашей модели до 10% лучше, чем используемые сегодня методики. А для крупных компаний и глобальных решений это значительные показатели», — подчеркнули разработчики.

По их словам, новый подход работает там, где классические методы теории вероятностей неэффективны, поскольку «решается проблема нахождения эффективного решения, когда природа факторов нам неизвестна, то есть когда мы не знаем всех возможных вариантов развития событий и развитие событий не подчиняется классическим законам распределения случайных величин».