Общество 18 декабря 2025 11:00

Российские ученые создали 70-кубитный квантовый компьютер на ионах иттербия

Российские ученые протестировали 70-кубитный квантовый компьютер на основе ионов иттербия. Об этом сообщили в компании «Росатом квантовые технологии», передает «ТАСС».

Прототип квантового компьютера был разработан научной группой квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Демонстрация устройства прошла успешно в ходе контрольного эксперимента, который фиксировал результаты работы установки в рамках реализации российской дорожной карты по квантовым вычислениям. Эту программу курирует госкорпорация «Росатом».

