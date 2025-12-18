Российские ученые создали 70-кубитный квантовый компьютер на ионах иттербия

Российские ученые протестировали 70-кубитный квантовый компьютер на основе ионов иттербия. Об этом сообщили в компании «Росатом квантовые технологии», передает «ТАСС».

Прототип квантового компьютера был разработан научной группой квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Демонстрация устройства прошла успешно в ходе контрольного эксперимента, который фиксировал результаты работы установки в рамках реализации российской дорожной карты по квантовым вычислениям. Эту программу курирует госкорпорация «Росатом».