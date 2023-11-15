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Российские ученые разработали нейросеть, определяющую тип дыхания
Ученые из Волгоградского университета создали модель искусственного интеллекта, которая сама определит тип дыхания при терапии легких. Специалисты утверждают, что их разработка не имеет аналогов и может работать дома с обычной камерой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Algorithms.
Ученые рассказали, что во время реабилитации после некоторых болезней очень важно делать специальные дыхательные тренировки, которые к тому же еще и снижают стресс, укрепляют организм. Технические комплексы, которые контролируют качество выполнения подобных тренировок, разрабатываются как раз для такого.
Конкретно созданная модель предназначена для реабилитации людей с патологиями дыхательной системы. Тип дыхания же определяется для того, чтобы в дальнейшем составить программу тренировок.
В перспективе эту модель, созданную при поддержке программы «Приоритет-2030», хотят натренировать на контроль упражнений для восстановления опорно-двигательного аппарата.
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