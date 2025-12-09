Российские ученые разработали атомные часы для сверхточной навигации

Фото: kremlin.ru

Российские ученые разработали оптические атомные часы, способные на порядок повысить точность навигационных систем. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что часы основаны на атомах тулия. «Там есть такие свойства определенные, которые позволяют их использовать тем, что гасить погрешности, за счет которых это магнитные, электрофизические поля. И у нас получается высочайшая точность, десять в минус шестнадцатой степени», – отметил Красников.

По его словам, разработка велась в российском Физическом институте имени Лебедева, где удалось достичь рекордных стандартов точности. Часы имеют транспортный формат и могут быть использованы в космических системах.

«И сегодняшняя, скажем, ГЛОНАСС-система, там всего на два-три порядка хуже. И если ее сделать, то мы сразу же на порядок увеличиваем только за счет этого точность позиционирования… Это такой мировой уровень. Эта работа выполнена у нас в Физическом институте Лебедева», – подчеркнул президент РАН.