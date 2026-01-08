news_header_top
Общество 8 января 2026 10:49

Российские ученые работают над созданием лекарства от болезни Крона

Ученые из передовой инженерной школы ДВФУ создают новое лекарство от болезни Крона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора школы Людмилы Текутьевой.

Ученый отметила, что в основу средства войдут особые ферменты морских микроорганизмов, которые продемонстрировали многообещающие результаты в разных областях. Сейчас команда сосредоточена именно на разработке препарата для борьбы с болезнью Крона – одним из видов хронического воспаления кишечника, который полностью вылечить на сегодняшний день невозможно.

Следующей ступенью работы, по словам Текутьевой, станут доклинические испытания ферментного состава, после чего планируется переход к клиническим исследованиям лекарства.

