Российские ученые привлекли искусственный интеллект к проверке QR-кодов

В России создано первое устройство для проверки QR-кодов нового образца, работающее на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает разработчик — отечественная компания Addreality, устройство будет размещаться у входа в помещения. Помимо проверки сертификатов, оно будет проводить обезличенное распознавание посетителей, проверять соблюдение масочного режима и информировать о мерах безопасности.

Аппарат состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Как сообщают разработчики, устройства уже начали появляться в заведениях Москвы, Перми и Санкт-Петербурга. Планируется, что они будут находиться в ресторанах, аэропортах, театрах, ТЦ и на предприятиях.