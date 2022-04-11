Российские ученые предложили создать федеральное агентство по вечной мерзлоте
Российские ученые предложили создать агентство по вечной мерзлоте при федеральном Кабмине, которое будет обладать полномочиями по созданию аналитического центра мониторинга криолитозоны. Об этом сообщает ТАСС.
Обращение к руководству страны подписала группа ученых-мерзлотоведов из Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН, Института мерзлотоведения, Института геоэкологии РАН, МГУ, МГРИ и Академии наук Якутии.
Ученые считают, что нужно создать межведомственный аналитический центр и не менее шести филиалов в крупных городах Заполярья. Сбор данных об опасных криогенных процессах в естественной обстановке, на территории промышленной и гражданской застройки специалисты намерены проводить на специальных полигонах, которых в арктической зоне страны должно быть не менее 15.
«Только такой подход может обеспечить разработку научно обоснованных прогнозов фонового и геотехнического состояния вечной мерзлоты для всех регионов Арктики», — посчитали ученые.
Они также отмечают, что существует нехватка специалистов по изучению и мониторингу вечной мерзлоты.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству внести в законодательство изменения, направленные на создание госсистемы мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Глава Минприроды РФ Александр Козлов предложил создать ее на основе Росгидромета.