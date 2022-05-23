Российские ученые обнаружили новый вид китов возле Курильских островов

Возле южных Курил обнаружили новый вид китообразных - малого плавуна, называемого также плавун Сато. То что эти морские животные действительно являются отдельным видом подтвердили российские ученые, сообщается на сайте заповедника «Курильский».

Плавунов встретили в 2021 году во время морских исследований в Кунаширском проливе между Россией и Японией, отмечается в сообщении. Однако сразу об этом не объявлялось, поскольку ученые должны были провести генетический анализ.

До недавнего времени официальная наука признавала только два вида плавунов: Berardius bairdii в северной части Тихого океана и Berardius arnuxii в южном полушарии.

Однако японские китобои уже говорили о случаях встречи еще одного вида. В 2019 году ученые впервые опубликовали его официальное описание, дав научное название Berardius minimus (малый плавун или плавун Сато).

В 2020 году группа Far East Russia Orca Project (Дальневосточный проект по исследованию косаток) выпустила статью об обнаружении трех экземпляров этого вида среди китов, выброшенных на берег Сахалина и южных Курил. Но до последнего времени достоверные встречи живых малых плавунов не были описаны не только в российских водах, но и нигде в мире.