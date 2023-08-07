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Общество 7 августа 2023 13:10

Российские ученые нашли применение смесей для вейпов в диагностике рака

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Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) применили жидкости для вейпа в одном из методов диагностики рака, передает РИА «Новости».

Речь идет об оптической визуализации тканей, которая является одним из перспективных направлений медицинской диагностики, которая позволяет изучать распространение заболевания и структуру пораженных им клеток.

Ученые отмечают, что при фототерапии состав смесей для вейпа повышает проницаемость тканей для световых волн, визуально выявляющих пораженные органы. При этом облучение происходит более равномерно.

«Наши исследования доказали, что оптимальным агентом при диагностике различных новообразований в дыхательных путях и полости рта являются жидкости для вейпов. Они состоят из растительного глицерина и пропиленгликоля, два эти вещества показали высокую эффективность для просветления тканей ранее, а их сочетание оказалось наиболее действенным», — пояснил завкафедрой оптики и биофотоники СГУ Валерий Тучин.

#вейпы #рак #ученые
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