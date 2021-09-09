Российские ученые исследуют влияние постковидного синдрома на психику человека

В России стартует большое исследование по изучению психологических и неврологических последствий длительной коронавирусной инфекции. Работой занимаются ученые из Томска, сообщает РИА Новости со ссылкой на завкафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии СибГМУ, директора НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, академика РАН Николая Бохана.

По словам ученого, большая часть исследований, касающихся постковидного синдрома, относятся к патогенезу и мутациям вируса, в то время как неврологические и психологические исходы изучены в недостаточной мере.

«Между тем мы видим, что до 70% случаев госпитализации пациентов в отделение пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья так или иначе связаны с перенесенным Covid-19. Причем эта проблема касается в том числе пациентов, перенесших болезнь в легкой форме», — уточнил специалист.

Так, вирус может принести множество неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, среди которых и нарушение памяти. Это может быть связано как с повреждениями мозга, вызванными кислородным голоданием, так и ответом иммунной системы на Covid-19.

«По некоторым оценкам, эти симптомы могут сохраняться до пяти лет. В медицинской литературе описаны нарушения и в исполнительных функциях. В среднем у 26-40% пациентов после Covid-19 наблюдаются дефекты контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации в пространстве», — добавил Бохан.