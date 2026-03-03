news_header_top
Общество 3 марта 2026 13:39

Российские туристы в ОАЭ могут пользоваться звонками и чатами в мессенджере Max

Национальный мессенджер Max продолжает работать в Объединённых Арабских Эмиратах без ограничений, убедился корреспондент ТАСС. Пользователям из России доступны голосовые и видеозвонки, обмен сообщениями и подписка на каналы через местные сотовые сети.

В ОАЭ действуют ограничения на голосовые и видеозвонки в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) и Telegram, что связано с особенностями регулирования телекоммуникационной сферы.

