Российские туристы могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестов на коронавирус

Российские туристы могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза им также не нужна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Черногории Якова Милатовича.

«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», — заявил Милатович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, если туристы заболеют коронавирусом на территории Черногории, им будет оказана бесплатная медицинская помощь. «Более того, если им нужен ПЦР-тест по возвращении в свою страну, правительство предоставляет их бесплатно», — добавил он.

Министр добавил, что туристическая отрасль страны столкнулась со спадом в 85% в 2020 году, из-за чего экономика Черногории упала на 15%.