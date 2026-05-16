Российские теннисистки вышли в финал парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме, сообщает РИА Новости. Призовой фонд соревнований превышает 7,2 млн евро.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянок, которые провели на корте 57 минут. В финале они сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар.