На главную ТИ-Спорт 16 мая 2026

Российские теннисистки вышли в финал парного турнира в Риме

Фото: tennis-russia.ru

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме, сообщает РИА Новости. Призовой фонд соревнований превышает 7,2 млн евро.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянок, которые провели на корте 57 минут. В финале они сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар.

#теннис #италия
