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Происшествия 3 июля 2023 08:40

Российские танкисты использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские танкисты Центрального военного округа применили новую тактику и ликвидировали опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, применив управляемые снаряды. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», – указано в сообщении.

#спецоперация на Украине
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