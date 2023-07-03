Российские танкисты использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские танкисты Центрального военного округа применили новую тактику и ликвидировали опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, применив управляемые снаряды. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», – указано в сообщении.