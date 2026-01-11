Российские суды за два года выписали соцсетям штрафы на 162,8 млн за запрещенный контент
Российские суды за два года назначили владельцам соцсетей штрафы на более чем 160 млн рублей за то, что они не выполняли требования Роскомнадзора и не удаляли запрещенный контент, пишет ТАСС.
С 2021 года соцсети обязаны сами находить и удалять незаконные материалы. В 2023 году в КоАП добавили две статьи, по которым и назначаются штрафы.
По данным Верховного суда РФ за два года было вынесено 78 штрафов на 162,8 млн рублей. По статье о невыполнении обязанностей соцсети в 2024 году – 51 штраф на 33,8 млн рублей, в 2025 году – 14 штрафов на 77 млн. По статье о «дублях» запрещенной информации – 8 штрафов в 2024 году на 30 млн и 5 штрафов в 2025 году на 22 млн.
Под санкции попадали Telegram, Pinterest, Twitch, Discord, Google (за ролики в YouTube) и TikTok. В декабре 2025 года Telegram и Twitch получили еще по 6 млн рублей штрафа, TikTok – несколько штрафов по 4 млн.
Напомним, соцсети обязаны выявлять и блокировать материалы о наркотиках, самоубийствах, детской порнографии, незаконных азартных играх, вовлечении детей в опасные действия, а также контент, нарушающий нормы морали, пропагандирующий экстремизм или содержащий признаки противоправных действий.