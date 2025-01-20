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Происшествия 20 января 2025 09:38

Российские суды стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста

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В России суды стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста.

Как сообщает ТАСС, это могут быть запрет покидать место жительства в определенное время, запрет находиться в определенных местах, запрет общения с определенными лицами, использование почтовых сообщений, либо интернета, а также запрет управлять транспортным средством, если преступление связано с нарушением ПДД.

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