Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

Российские суды, а также связанные с ними органы прекратили принимать на свои электронные почты письма с доменов .com, .net, .rs и .ua. Это связано с повышением мер безопасности и защиты информационной структуры, сообщает РИА Новости.

«Обращения, направляемые от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза (почта с доменов *.com, *.net, *.rs, *.ua), блокируются почтовым сервером и адресатам не поступают. Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза», – говорится в сообщении.

Так, Сергиево-Посадский городской суд Московской области уведомил об этом подписчиков на своей странице «ВКонтакте». В этой же публикации подчеркивается, что речь идет о письмах фактически во все российские суды и связанные с ними органы.