«Ъ»: Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев

Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения» на фоне проведения военной спецоперации, выяснил «Коммерсантъ».

Сейчас только в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) находятся 113 граждан Украины, пишет издание, ссылаясь на данные Московской Хельсинкской группы (МХГ). Всех их планировалось депортировать из РФ из-за нарушений миграционного законодательства. Также не менее 245 человек не смогли покинуть столичные следственные изоляторы.

Выдворить нарушителей невозможно, а лишать их свободы нелегитимно, подчеркнули в МХГ. При этом граждане Украины, не имеющие документы, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в РФ закрыты. На данный момент уже отменено решение о выдворении из страны 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освободили в Санкт-Петербурге. При этом некоторых украинцев отказываются выпускать из ЦВСИГ, уточняют правозащитники.