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Российские Су-27 перехватили самолет-разведчик и истребители ВВС Британии
Сегодня британский самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» приблизились к госгранице России над акваторией Черного моря. Навстречу им была поднята пара российских Су-27, сообщает Минобороны РФ.
При приближении истребителей ВС России иностранные самолеты удалились от государственной границы — ее нарушения допущено не было.
«Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», — подчеркнули в Минобороны.
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