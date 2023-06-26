Российские Су-27 перехватили самолет-разведчик и истребители ВВС Британии

Сегодня британский самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» приблизились к госгранице России над акваторией Черного моря. Навстречу им была поднята пара российских Су-27, сообщает Минобороны РФ.

При приближении истребителей ВС России иностранные самолеты удалились от государственной границы — ее нарушения допущено не было.

«Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», — подчеркнули в Минобороны.