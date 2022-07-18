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Технологии
18 июля 2022  04:12

Российские студенты создали визуализатор вен с уникальной функцией

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Визуализатор вен CyberVein с функцией принятия решения разработали российские студенты, передает РИА Новости.

Визуализатор вен дистанционно (примерно 30 сантиметров) сканирует поверхность кожи, определяет глубину залегания вены и ее толщину, просчитывает место оптимальное для прокола и подсвечивает такую точку на коже.

Авторами проекта выступили Николай Мышьяков и Иван Демин. CyberVein выиграл грант в 1 млн рублей, и теперь к 2023 году будет окончательно доработан. Изобретатели планируют его зарегистрировать.

Кроме того, визуализатор вен должен стать частью более масштабного проекта — автономной системы забора крови AutoHem.

 

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