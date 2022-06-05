Российские студенты создали платформу, которая выявит новые мутации Covid-19

В рамках проектно-образовательного интенсива Университета 2035 российские студенты создали платформу, которая сможет выявить новые мутации Covid-19 на основе сведений о течении болезни у пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Наставник команды, кандидата технических наук Екатерина Новикова рассказала, что разработка поможет собирать деперсонализированную информацию о новых симптомах коронавируса для последующего анализа и обнаружения возможных мутаций.

Опрос для пациента включает информацию о его поле и возрасте, а также блок вопросов по симптомам коронавируса. Результаты сохраняются в базу данных, после чего систематизируются для дальнейшего анализа. По словам Новиковой, команда сейчас совершенствует систему, в частности, расширяет ее функционал и добавляет сведения о новых штаммах.