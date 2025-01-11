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СВО 11 января 2025 09:16

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

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Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, 31 БПЛА сбили над акваторией Черного моря. По 16 беспилотников сбили над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехватили над территорией Тамбовской области и по одному сбили над территориями Республики Крым и Курской области.

#беспилотники
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