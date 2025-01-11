Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, 31 БПЛА сбили над акваторией Черного моря. По 16 беспилотников сбили над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехватили над территорией Тамбовской области и по одному сбили над территориями Республики Крым и Курской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»