Российские средства ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, 31 БПЛА сбили над акваторией Черного моря. По 16 беспилотников сбили над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехватили над территорией Тамбовской области и по одному сбили над территориями Республики Крым и Курской области.