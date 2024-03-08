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СВО 8 марта 2024 09:31

Российские средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников

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Сегодня российские средства ПВО унчитожили 16 украинских беспилотников на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

Ночью ПВО уничтожили 11 БПЛА над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской.

Позднее появилось сообщение о ликвидации еще четырех беспилотников над Волгоградской областью.

«Жертв и разрушений нет», – отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

#спецоперация на Украине
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