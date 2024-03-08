Российские средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников

Сегодня российские средства ПВО унчитожили 16 украинских беспилотников на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

Ночью ПВО уничтожили 11 БПЛА над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской.

Позднее появилось сообщение о ликвидации еще четырех беспилотников над Волгоградской областью.

«Жертв и разрушений нет», – отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.