Российские спутники «Рассвет» могут стать аналогом Starlink

Россия вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет». Этот проект может стать альтернативой системе Starlink от Илона Маска. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» запустила на околоземную орбиту 16 серийных аппаратов группировки «Рассвет». Это первый шаг в развитии низкоорбитальной сети, которая, как предполагается, способна конкурировать с западным аналогом. Запуск состоялся в понедельник, говорится в сообщении компании.

Этот запуск – часть масштабного проекта, который Россия намерена расширять для создания собственной спутниковой интернет-сети.

Отечественные спутники смогут обеспечить пользователей в любой точке Земли широкополосным доступом в интернет, в том числе на борту самолётов и поездов. Согласно планам предприятия, запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год – к этому моменту на орбите планируется иметь более 250 аппаратов. К 2035 году численность группировки может достигнуть 900 спутников.