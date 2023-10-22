Российские спортсмены выиграли командный зачет Игр БРИКС в ЮАР

Спортсмены из России выиграли общекомандный зачет Игр БРИКС, которые завершились в южноафриканском городе Дурбан. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего россияне стали обладателями 59 медалей (35 золотых медалей, по 12 серебряных и бронзовых). На втором месте сборная Китая – 55 медалей, на третьем – ЮАР (51). Индийские спортсмены завоевали в сумме 27 медалей.

Всего Россию на соревнованиях представляли 34 атлета во всех шести видах спорта – это плавание, теннис, бадминтон, волейбол, настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (настольный теннис и теннис на колясках).

Напомним, следующие Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня 2024 года. На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта 19 октября Президент Владимир Путин призвал расширить число стран, участвующих в соревнованиях.