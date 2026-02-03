news_header_top
Российские спортсмены прошли тестирование на допинг перед ОИ-26

Фото: olympics.com

Российские спортсмены прошли допинг-тестирование перед Олимпиадой-2026. Об этом стало известно на сессии МОК в Италии из отчета председателя Международного агентства допинг-тестирования Жака Антенена.

«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Беларуси были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA», – приводит слова главы ведомства «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов в нейтральном статусе по семи дисциплинам в индивидуальных видах спорта.

