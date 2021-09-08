Российские спортсмены продолжают лидировать в медальном зачете I Игр стран СНГ

Очередной день Игр стран СНГ в Казани засвидетельствовал большой перевес российских спортсменов в зачетной таблице.

В стрелковом комплексе «Свияга» сегодня прошли командные соревнования по стендовой стрельбе. У юношей в дисциплинах «скит» и «трап» сборная России обыграла сборную Казахстана. Те же финалисты были и у девушек, но если в ските россиянки обыграли соперниц из Казахстана, то в трапе соперницы взяли реванш.

В настольном теннисе пьедестал почета что у юношей, что у девушек был одинаковым: золото у команды России, серебро у Беларуси, бронза у Азербайджана.

У бадминтонистов в командном, смешанном первенстве медали достались тем же самым командам. Золото у России, серебро у Азербайджана, бронза у Беларуси.

Наконец у юношей в пулевой стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров первое и третье места завоевали россияне, серебро у представителя Армении.

В самом красивом виде соревнований — танцах — сегодня спорили друг с другом пары в европейской программе. Золото и бронза у российских дуэтов, серебро у молдаван.

Медальный зачет на сегодняшний вечер: Россия завоевала больше золотых медалей, чем все остальные команды вместе взятые — 71, вторым идет Узбекистан — 16, а третьим Азербайджан — 11. Ни одной золотой медали пока нет у Таджикистана, Армении и Молдавии.

Завтра очередные комплекты медалей разыграют в дзюдо, настольном теннисе, пулевой и стендовой стрельбе, танцах.