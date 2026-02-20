Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Российские спортсмены примут участие в торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр-2026. Об этом стало известно от вице-президента Федерации альпинизма России и главного тренера сборной Павла Шабалина.

«Никита Филиппов примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили ещё вчера. Там и Аделия (Петросян, фигуристка – прим.ред.) будет, и лыжники наши (Савелий Коростелев и Дарья Непряева). Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, – все остаются на парад спортсменов в Вероне», – цитирует Шабалина «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что нейтральные атлеты не могут принимать участие в церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2026. В рамках международного турнира участвует 13 российских спортсменов в нейтральном статусе в семи индивидуальных видах спорта.

Зимние Олимпийские игры проходят в в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля. В общей сложности в ходе соревнований будет разыграно 116 комплектов наград. Первую медаль России вчера принес ски-альпинист Никита Филиппов.

Церемония закрытия ОИ-26 пройдет в Вероне 22 февраля.