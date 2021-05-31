Российские спортсмены на Играх в Токио не смогут выступать под своим флагом

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не смогут выступить под флагом своей страны, а вместо гимна России в честь победителей будет звучать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российское антидопинговое агентство РУСАДА потеряло статус соответствия, а наша страна — возможность выставлять спортсменов под своим флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Также России до декабря 2022 года запретили принимать и подавать заявки на право проведения всемирных соревнований и игр.

Напомним, Летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, но из-за эпидемии коронавируса были перенесены на целый год. В связи с угрозой распространения заболевания в этом году соревнования пройдут без иностранных зрителей.