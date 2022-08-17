Сотрудников спортшкол в России нагрузят новыми обязанностями педагогических работников

Со следующего года российские спортивные школы и центры смогут оформить статус образовательных организаций. При этом тренеры получат статус педагогических работников, что подразумевает не только предоставление им полноценных соцгарантий, но и новые обязанности.

Выдавать такие лицензии будут в упрощенном порядке после подачи соответствующего заявления в Роспотребнадзор, сообщается на сайте кабмина.

Лицензии, полученные в упрощенном порядке, будут действовать полгода, а после этого их можно будет продлить на бессрочный период.