Спецназовцы Южной группировки войск осуществили налет на опорный пункт в украинском тылу на Артемовском направлении, взяв в плен одного бойца. Об этом сообщило РИА Новости.

«Бойцы ночью выдвинулись в тыл противника, замаскировавшись рядом с украинским блиндажом, начали вести наблюдение. После того как противник обозначил свое присутствие, российская артиллерия нанесла огонь, затем разведчики произвели внезапный налет на эту позицию», – указано в публикации.

Другая группа разведчиков обнаружила с помощью БПЛА сеть блиндажей и огневую пулеметную точку, по первому отработали системой сбросов боеприпасов, остальные поразили минометным огнем и FPV-дронами.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.