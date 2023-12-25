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Российские спецназовцы уничтожили сеть блиндажей на Артемовском направлении
Спецназовцы Южной группировки войск осуществили налет на опорный пункт в украинском тылу на Артемовском направлении, взяв в плен одного бойца. Об этом сообщило РИА Новости.
«Бойцы ночью выдвинулись в тыл противника, замаскировавшись рядом с украинским блиндажом, начали вести наблюдение. После того как противник обозначил свое присутствие, российская артиллерия нанесла огонь, затем разведчики произвели внезапный налет на эту позицию», – указано в публикации.
Другая группа разведчиков обнаружила с помощью БПЛА сеть блиндажей и огневую пулеметную точку, по первому отработали системой сбросов боеприпасов, остальные поразили минометным огнем и FPV-дронами.
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