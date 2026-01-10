Солдаты РФ обнаружили в яме тела трёх погибших военнослужащих ВСУ-дезертиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Отмечается, что тела погибших солдат имели признаки физического насилия и были обезображены. Место, где они были обнаружены бойцами российской армии, не указывается.

Напомним, что на Украине продолжается насильственная мобилизация всех мужчин старше 25 лет. Кроме того, союзники Украины в Европе и США отмечают необходимость введения тотальной мобилизации с призывом женщин и мужчин до 18 лет.