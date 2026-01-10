news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 января 2026 10:43

Российские солдаты обнаружили в яме тела трех погибших дезертиров из ВСУ

Читайте нас в
Телеграм

Солдаты РФ обнаружили в яме тела трёх погибших военнослужащих ВСУ-дезертиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Отмечается, что тела погибших солдат имели признаки физического насилия и были обезображены. Место, где они были обнаружены бойцами российской армии, не указывается.

Напомним, что на Украине продолжается насильственная мобилизация всех мужчин старше 25 лет. Кроме того, союзники Украины в Европе и США отмечают необходимость введения тотальной мобилизации с призывом женщин и мужчин до 18 лет.

#ВС РФ #всу #дезертиры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026
Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

9 января 2026